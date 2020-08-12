Эксперт рассказал, как американские корпорации вовлекаются в мошеннические схемы в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В мошеннические схемы транснациональные компании вовлекают, как правило, их дочерние предприятия. Их игнорирование и системное нарушение базовых принципов корпорации влечет за собой значительные репутационные и финансовые потери. Об этом в комментарии УНН рассказал старший партнер "Vigilant Forensic Boutique" Артем Ковбель.
Он пояснил, что дочерняя компания - это отдельное юридическое лицо с полным набором прав. Но, несмотря на управленческую и финансовую автономию, дочерняя компания несет ответственность перед корпорацией за законность своих действий.
"Да, украинская дочка не подпадает непосредственно под ответственность американского законодательства, но при этом должна следовать правилам FCPA (foreign corruption practices act), в частности ее топ-менеджеры. Но противоположное бывает часто: я лично занимаюсь расследованием дел и кейсов внутрикорпоративного мошенничества. И среди моих клиентов есть транснациональные компании, которые расследуют кейсы в отношении недобросовестного поведения их СЕО, которые находятся в Украине", - рассказал Ковбель.
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Нарушение принципов добропорядочности происходит в силу банальной человеческой жадности, считает эксперт.
"Чаще всего в Украине дочерние предприятия той или иной транснациональной корпорации возглавляет наш соотечественник, а не иностранец. Наверное, в силу ментальности или банальной человеческой жадности, с целью личной наживы такие менеджеры нарушают принципы, которые декларируют транснациональные компании", - добавил он.
О подобных конфликтах общественности малоизвестно. Поскольку корпорации, как правило, умалчивают проблему, с целью предотвратить репутационные потери, говорит Ковбель.
"Так, например, выводя фиктивные деньги за пределы компании и уклоняясь от уплаты налогов, дочерняя компания наносит ущерб бюджету Украины. Обнародование этого факта влечет за собой репутационные риски для корпорации в целом. Более того, огласка подобных конфликтов может повлиять на котировки акций компании, повлечь за собой уменьшение ликвидности и финансовых убытков", - пояснил эксперт.