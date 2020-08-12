Експерт розповів, як американські корпорації залучаються до шахрайських схем в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У шахрайські схеми транснаціональні компанії залучають, як правило, їх дочірні підприємства. Їх ігнорування і системне порушення базисних принципів корпорації тягне за собою значні репутаційні та фінансові втрати. Про це в коментарі УНН розповів старший партнер "Vigilant Forensic Boutique" Артем Ковбель.
Він пояснив, що дочірня компанія - це окрема юридична особа з повним набором прав. Але, не дивлячись на управлінську і фінансову автономію, дочірня компанія несе відповідальність перед корпорацією за законність своїх дій.
"Так, українська дочка не підпадає безпосередньо під відповідальність американського законодавства, але при цьому повинна слідувати правилам FCPA (foreign corruption practices act), зокрема її топ-менеджери. Але протилежне буває часто: я особисто займаюся розслідуванням справ і кейсів внутрішньокорпоративного шахрайства. І серед моїх клієнтів є транснаціональні компанії, які розслідують кейси щодо недобросовісної поведінки їх СЕО, які знаходяться в Україні", - розповів Ковбель.
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Порушення принципів доброчесності відбувається в силу банальної людської жадібності, вважає експерт.
"Найчастіше в Україні дочірні підприємства тієї чи іншої транснаціональної корпорації очолює наш співвітчизник, а не іноземець. Напевно, в силу ментальності або банальної людської жадібності, з метою особистої наживи такі менеджери порушують принципи, які декларують транснаціональні компанії", - додав він.
Про подібні конфлікти громадськості маловідомо. Оскільки корпорації, як правило, замовчують проблему, з метою запобігти репутаційним втратам, говорить Ковбель.
"Так, наприклад, виводячи фіктивні гроші за межі компанії і ухиляючись від сплати податків, дочірня компанія завдає шкоди бюджету України. Оприлюднення цього факту тягне за собою репутаційні ризики для корпорації в цілому. Більше того, розголос подібних конфліктів може вплинути на котирування акцій корпорації, спричинити за собою зменшення ліквідності і фінансових збитків", - пояснив експерт.