Эксперт о предновогодних покупках: прострочка будет везде

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Новогодние праздники еще не начались, а украинские супермаркеты и рынки уже переполнены простроченным товаром. Ближе к Новому году и Рождеству некачественных продуктов станет еще больше. Поэтому покупатели должны запастись терпением и вооружится бдительностью. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт, директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.