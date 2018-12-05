Эксперт о предновогодних покупках: прострочка будет везде
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Новогодние праздники еще не начались, а украинские супермаркеты и рынки уже переполнены простроченным товаром. Ближе к Новому году и Рождеству некачественных продуктов станет еще больше. Поэтому покупатели должны запастись терпением и вооружится бдительностью. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт, директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.
"Не важно, что это за магазин - крупный супермаркет или мелкий магазин, рынок: прострочка будет присутствовать везде. Дело в том, что во время новогодних праздников продажи увеличиваются в разы. Как правило, дневные продажи магазина составляют 200 тыс. грн, а под Новый год продажи увеличиваются в 3-4 раза - миллион делают спокойно. Товар принимается без внимания, выкладывается сразу же с машин на полки и тут же разбирается покупателями. Не проверяя то, что вы купите, вы рискуете приобрести некачественный товар", - предупредил эксперт.
Аналогичная ситуация будет на рынках, предположил Несмиянов. Кроме того, недобросовестные продавцы будут зарабатывать на покупателях путем обвеса.
"Сейчас темнеет быстро, и если вы, возвращаясь с работы, решили по-быстрому скупиться на рынке, чтобы не идти в магазин - готовьтесь, обвес составит минимум 20%. Совести у продавцов последнее время не прибавилось", - рассказал он.
Как сообщал УНН, в этом году в Украине рекордно выросло количество отравлений некачественными продуктами. Не обошла эта проблема стороной даже детские садики.
По оценкам общественников, показатели отравлений детей за последние 4 года выросли в 17 раз.
Параллельно, во многих регионах Украины сегодня наблюдается критическая ситуация с питанием учащихся школ. Помимо низкого качества продуктов, родители жалуются на нехватку мяса и фруктов в рационе.
Еще одна проблема проявляется в том, что недобросовестные поставщики продуктов питания в садики и школы прибегают к блокированию тендеров, путем подачи соответствующих жалоб в АМКУ, сообщил народный депутат Сергей Тригубенко.
Он также предложил ужесточить тендерные требования к поставщикам продуктов детям и уже обратился к правительству с требованием усовершенствовать нормативно-правовые документы, которыми регламентированы закупки.