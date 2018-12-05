Експерт про передноворічні покупки: прострочка буде всюди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Новорічні свята ще не почалися, а українські супермаркети і ринки вже переповнені простроченим товаром. Ближче до Нового року та Різдва неякісних продуктів стане ще більше. Тому покупці повинні запастися терпінням і озброїться пильністю. Про це в коментарі УНН розповів експерт, директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.