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Експерт про передноворічні покупки: прострочка буде всюди

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Новорічні свята ще не почалися, а українські супермаркети і ринки вже переповнені простроченим товаром. Ближче до Нового року та Різдва неякісних продуктів стане ще більше. Тому покупці повинні запастися терпінням і озброїться пильністю. Про це в коментарі УНН розповів експерт, директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

Експерт про передноворічні покупки: прострочка буде всюди

"Не важливо, що це за магазин - великий супермаркет або невеликий магазин, ринок: прострочка буде присутня скрізь. Справа в тому, що під час новорічних свят продажі збільшуються в рази. Як правило, денні продажі магазину становлять 200 тис. грн, а під новий рік продажі збільшуються в 3-4 рази - мільйон роблять спокійно. Товар приймається без уваги, викладається відразу ж з машин на полиці і одразу ж розбирається покупцями. Не перевіряючи те, що ви купите, ви ризикуєте придбати неякісний товар", - попередив експерт.

Аналогічна ситуація буде на ринках, припустив Несміянов. Крім того, недобросовісні продавці будуть заробляти на покупцях шляхом обважування.

"Зараз темніє швидко, і якщо ви, повертаючись з роботи, вирішили швидко скупитися на ринку, щоб не йти в магазин - готуйтеся, обвіс становитиме мінімум 20%. Совісті у продавців останнім часом не побільшало", - розповів він.

Як повідомляв УНН, в цьому році в Україні рекордно зросла кількість отруєнь неякісними продуктами. Не оминула ця проблема стороною навіть дитячі садки.

За оцінками громадських діячів, показники отруєнь дітей за останні 4 роки зросли в 17 разів.

Паралельно, у багатьох регіонах України сьогодні спостерігається критична ситуація з харчуванням учнів шкіл. Крім низької якості продуктів, батьки скаржаться на брак м'яса і фруктів в раціоні.

Ще одна проблема проявляється в тому, що недобросовісні постачальники продуктів харчування у садки і школи вдаються до блокування тендерів, шляхом подання відповідних скарг в АМКУ, повідомив народний депутат Сергій Тригубенко.

Він також запропонував посилити тендерні вимоги до постачальників продуктів дітям і вже звернувся до уряду з вимогою удосконалити нормативно-правові документи, якими регламентовані закупівлі.

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