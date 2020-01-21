Эксперт объяснил, почему в Украине везут вино, а из Украины - водку

“По данным Госстатистики, самым крупным является импорт вин виноградных. И дело в том, что с потерей Крыма, крупных производителей вина у нас практически не осталось. Да, у нас есть виноделы, которые делают хорошее вино, но на импортируемые вина сохраняется высокий спрос.

Что касается виски, то показатели его импорта занимают второе место — после вина. Это очень дорогой товар, и в Украине он не производится. Именно поэтому его сюда активно везут из-за границы. Так, виски в Украине употребляют меньше, чем остальные алкогольные напитки, но прибыль с продажи такого напитка является большой. Я говорю о марже. И так, у нас существует прослойка обеспеченных людей, которые покупают этот продукт.

Значительно меньше мы импортируем игристых вин, потому что их и употребляют в Украине меньше. Как правило, такие напитки наш потребитель покупает только по праздникам”, — пояснил эксперт.

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Зато, Украина славится своей водкой, и показатели ее производства достаточно высоки.

“Поэтому наши производители сами экспортируют много куда этот продукт, и он, кстати, пользуется большим спросом. Для Украины водка это природный напиток, это бренд, в который длительное время вкладывались деньги. Собственно сейчас, экспорт водки из Украины превышает импорт”, — добавил Толкач.

Как писал УНН, Украина вошла в топ-15 мировых экспортеров водки.

Напомним, что в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).