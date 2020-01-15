Україна увійшла в топ-15 світових експортерів горілки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Україна увійшла в топ-15 світових лідерів за обсягами експорту горілки. Про це свідчать дані порталу World’s Top Exports, передає УНН.
Так, у рейтингу найбільших експортерів продукту Україна посідає 12 місце. У 2018 року країна експортувала горілки на 56,4 млн. дол.
Перше місце в рейтингу належить Швеції. За рік країна поставила за кордон горілки на 479,8 млн. дол. За Швецією далі йде Франція з показником 408,7 млн дол.
Замикає трійку лідерів Польща. У 2018 року країна експортувала горілки на 159 млн. дол.
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Останнє — 15 місце в рейтингу, належить Бельгії. За рік країна поставила за кордон горілки на 26,4 млн. дол.
В цілому, в 2018 році світовий експорт горілки склав 2,3 млрд дол. Майже 87% від загальносвітового обсягу експорту продукту — 2 млрд дол. — припадає на європейські країни.
Як повідомляв УНН, в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять лікеро-горілчані компанії: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).
Кожну з цих горілчаних ТМ українські виробники експортують в більш, ніж 50 країн світу.