Украина вошла в топ-15 мировых экспортеров водки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Украина вошла в топ-15 мировых лидеров по объемам экспорта водки. Об этом свидетельствуют данные портала World’s Top Exports, передает УНН.
Так, в рейтинге крупнейших экспортеров продукта Украина занимает 12 место. В 2018 году страна экспортировала водки на 56,4 млн дол.
Первое место в рейтинге принадлежит Швеции. За год страна поставила за границу водки на 479,8 млн дол. За Швецией следует Франция с показателем 408,7 млн дол.
Замыкает тройку лидеров Польша. В 2018 году страна экспортировала водки на 159 млн дол.
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Последнее — 15 место в рейтинге, принадлежит Бельгии. За год страна поставила за границу водки на 26,4 млн дол.
В целом, в 2018 году мировой экспорт водки составил 2,3 млрд дол. Почти 87% от общемирового объема экспорта продукта — 2 млрд дол. — припадает на европейские страны.
Как сообщал УНН, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят ликероводочные компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).
Каждую из этих водочных ТМ украинские производители экспортируют в более, чем 50 стран мира.