Експерт пояснив, чому в Україну везуть вино, а з України – горілку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Дані Держстату засвідчили, що серед усіх алкогольних напоїв в Україну найбільше імпортують вина, а експортують з України — горілку. За словами експерта алкогольного ринку Ігоря Товкача такі показники є абсолютно логічними. Чому маємо таке співвідношення, він пояснив у коментарі УНН.
“За даними Держстатистики, найбільшим є імпорт вин виноградних. І річ у тому, що з втратою Криму, великих виробників вина у нас практично не залишилося. Так, у нас є винороби, які роблять гарне вино, але на імпортовані вина зберігається високий попит.
Що стосується віскі, то показники його імпорту посідають друге місце – після вина. Це дуже дорогий товар, і в Україні він не виробляється. Саме тому його сюди активно везуть з-за кордону. Так, віскі в Україні вживають менше, ніж інші решту алкогольних напоїв, але прибуток з продажу такого напою є більшим. Я говорю про маржу. І так, у нас існує прошарок забезпечених людей, які купують цей продукт.
Значно менше ми імпортуємо ігристих вин, тому що їх і вживають в Україні менше. Як правило, такі напої наш споживач купує тільки на свята”, - пояснив експерт.
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Натомість, Україна славиться своєю горілкою, і показники її виробництва досить високі.
“Тому наші виробники самі експортують багато куди цей продукт, і він, до речі, користується неабияким попитом. Для України горілка це природний напій, це бренд, в який тривалий час вкладалися гроші. Власне зараз, експорт горілки з України перевищує імпорт”, - додав Товкач.
Як писав УНН, Україна увійшла в топ-15 світових експортерів горілки.
Нагадаємо, що в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять такі лікеро-горілчані компанії: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).