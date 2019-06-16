Эксперт дал советы, как безопасно приобрести туристический пакет в агентстве

"Самое главное - иметь договор, в котором прописаны все права и обязанности сторон. Также, надо посмотреть на это агентство - если это массовые направления (Турция, Египет, Греция) - с кем из операторов он работает, и переспросить у оператора, действительно агентство с ним работает", - посоветовал Царук.



При этом он отметил, что после оплаты отдыха стоит также перезвонить туроператору и уточнить, действительно ли фирма перевела деньги за туристический пакет, поскольку случаи мошенничества на этом этапе, хотя и не часто, но случаются.

Кроме того, эксперт отметил, что лучше оплачивать тур пакет в безналичной форме, чтобы получить документ, удостоверяющий факт оплаты, поскольку в случае оплаты за тур услуги в наличных доказать это будет труднее.

Также Царук посоветовал не гоняться за "горячими" предложениями с опаской относиться к турам с очень низкой цене. "Если цена аномально низкая, то там что-то не то", - отметил эксперт.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух злоумышленниц, которые на продаже "липовых" туристических путевок обманули людей на 2 млн грн.