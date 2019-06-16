Експерт дав поради, як безпечно придбати туристичний пакет в агентстві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. При купівлі туристичного пакета в тур агентстві треба уважно вивчити договір, в якому прописані обов’язки сторін, перевірити інформацію про агентство через туроператора, здійснити оплату поїздки у безготівковій формі, а після цього пересвідчитись у переведенні грошей туроператору. Такі поради дав директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук в коментарі кореспонденту УНН.
"Найголовніше – мати договір, у якому прописані всі права і обов’язки сторін. Також, треба подивитися на це агентство – якщо це масові напрямки (Туреччина, Єгипет, Греція) – з ким із операторів він працює, і перепитати в оператора, чи дійсно агентство з ним працює", - порадив Царук.
При цьому він наголосив, що після оплати відпочинку варто також передзвонити туроператору і уточнити, чи дійсно фірма переказала гроші за туристичний пакет, оскільки випадки шахрайства на цьому етапі, хоч і не часто, але трапляються.
Крім того, експерт наголосив, що краще оплачувати тур пакет у безготівковій формі, щоб отримати документ, що засвідчує факт оплати, оскільки у випадку сплати за тур послуги в готівці довести це буде важче.
Також Царук порадив не ганятися за "гарячими" пропозиціями і з пересторогою ставитись до турів з надто низькою ціною. "Якщо ціна аномально низька, то там щось не те", - наголосив експерт.
Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт відносно двох зловмисниць, які на продажі "липових" туристичних путівок ошукали людей на 2 млн грн.