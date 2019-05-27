У Києві судитимуть продавців "липових" путівок

Київською місцевою прокуратурою № 2 скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох зловмисниць, які під приводом надання туристичних послуг заволоділи коштами громадян на суму 2 млн грн.

Під час досудового розслідування до правоохоронних органів столиці звернулося 39 громадян, які оплатили путівки одному з туристичних агентств, однак послуги так і не отримали.

Як виявилось, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих зловмисниці заздалегідь винайняли офісне приміщення у столиці та облаштували його під туристичне агентство.

Клієнтам пропонувались подорожі до Єгипту, Туреччини, Кіпру та Еміратів. Надалі під приводом бронювання поїздок зловмисниці підписували з потерпілими договір про надання туристичних послуг та видавали касовий ордер про отримання грошових коштів. Однак у подальшому будь-яких дій з організації цих поїздок не здійснювали і документи для подорожей клієнтам не видавали.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч.4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах).

За вчинене зловмисницям загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.



Як повідомляв УНН, в Україні зростає кількість туристів, які літають в Європу.