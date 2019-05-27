В Киеве будут судить продавцов "липовых" путевок
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух злоумышленниц, которые на продаже "липовых" туристических путевок обманули людей на 2 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Киевской местной прокуратурой № 2 направлено в суд обвинительный акт в отношении двух злоумышленниц, которые под предлогом оказания туристических услуг завладели средствами граждан на сумму 2 млн грн.
Во время досудебного расследования в правоохранительные органы столицы обратилось 39 граждан, которые оплатили путевки одному из туристических агентств, однако услуги так и не получили.
Как оказалось, с целью завладения денежными средствами потерпевших злоумышленницы заранее сняли офисное помещение в столице и обустроили его под туристическое агентство.
Клиентам предлагались путешествия в Египет, Турцию, Кипр и Эмираты. В дальнейшем под предлогом бронирования поездок злоумышленницы подписывали с пострадавшими договор о предоставлении туристических услуг выдавали кассовый ордер о получении денежных средств. Однако в дальнейшем каких-либо действий по организации этих поездок не осуществляли и документы для путешествий клиентам не выдавали.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах).
За совершенное злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, в Украине растет количество туристов, которые летают в Европу.