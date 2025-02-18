Экс-защитник киевского "Динамо" Драгович получил повестку и пройдет базовую военную службу

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Австрии Александар Драгович присоединился к Вооруженным силам Австрии, чтобы завершить базовую военную службу, которую покинул в 2011 году из-за перехода в швейцарский "Базель". Об этом сообщает издание Kleine Zeitung, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Александар Драгович присоединился к австрийской армии в понедельник, чтобы возобновить свою основную военную службу, которая была прервана около 14 лет назад из-за перехода в швейцарский "Базель". Драгович должен появляться в Венском армейском спортивном центре каждое утро в течение двух следующих месяцев.

Он будет освобожден от регулярной службы в армии Австрии, поскольку является профессиональным футболистом. Он продолжит тренироваться и выступать за "Аустрию", о чем подтвердили и в клубе под постом защитника в соцсети Instagram.

"Моя лодыжка, вероятно, завтра будет опухшей. Возможно, меня признают непригодным к службе в армии", - пошутил Драгович после победы над своими ожесточенными соперниками „Рапидом".

Дополнение

Александар Драгович присоединился к киевскому "Динамо" летом 2013 года из швейцарского "Базеля" за 10 млн евро. В составе киевлян австрийский защитник провел 111 матчей, забил два гола в ворота "Зирки", а также лондонского "Челси". Интересно, что в матче против "Челси" Драгович сначала забил в свои ворота, а во втором тайме после подачи с углового сравнял счет.

В стане "бело-синих", Драгович дважды становился чемпионом Украины, дважды побеждал в Кубке Украины, а также однажды побеждал в Суперкубке Украины. В финале Суперкубка 2015 года против донецкого "Шахтера", Драговичу даже приходилось встать на ворота вместо Александра Шовковского, а замен у "Динамо" больше не осталось.

В 2016 году защитник перешел в немецкий "Байер" за 21 млн евро. Летом 2024 года вернулся в "Аустрию", за которую выступал с 2008 года.

Напомним

Американский футбольный клуб "Лос-Анджелес", за который выступает два чемпиона мира, подписал защитника юношеской сборной Украины и житомирского "Полесья" Артема Смолякова. Клуб заплатил "волкам" 2 млн евро, а контракт рассчитан до 2028 года.