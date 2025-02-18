Ексзахисник київського “Динамо” Драгович отримав повістку і пройде базову військову службу

ukenru
15 березня, 19:03 • 119365 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178594 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144463 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136402 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116059 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107253 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102716 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139502 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133666 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128001 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 22433 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 22989 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 33564 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 20525 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 16386 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139501 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138527 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 272771 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301674 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237564 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 2240 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 52582 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110766 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133665 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116169 перегляди
Актуальне
Ексзахисник київського “Динамо” Драгович отримав повістку і пройде базову військову службу

Ексзахисник київського “Динамо” Драгович отримав повістку і пройде базову військову службу

Київ • УНН

 • 24223 перегляди

Александар Драгович приєднався до Збройних сил Австрії для завершення базової військової служби, перерваної у 2011 році. Футболіст буде відвідувати армійський спортцентр протягом двох місяців, продовжуючи грати за "Аустрію".

Колишній захисник київського "Динамо" та збірної Австрії Александар Драгович приєднався до Збройних сил Австрії, щоб завершити базову військову службу, яку покинув у 2011 році через перехід до швейцарського "Базеля". Про це повідомляє видання Kleine Zeitung, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Александар Драгович приєднався до австрійської армії в понеділок, щоб відновити свою основну військову службу, яка була перервана близько 14 років тому через перехід до швейцарського "Базеля". Драгович має з’являтися до Віденського армійського спортивного центру щоранку протягом двох наступних місяців.

Він буде звільнений від регулярної служби в армії Австрії, оскільки є професійним футболістом. Він продовжить тренуватись і виступати за "Аустрію", про що підтвердили і в клубі під постом захисника в соцмережі Instagram.

"Моя щиколотка, ймовірно, завтра буде опухлою. Можливо, мене визнають непридатним до служби в армії", - пожартував Драгович після перемоги над своїми запеклими суперниками "Рапідом".

Доповнення

Александар Драгович приєднався до київського "Динамо" влітку 2013 року із швейцарського "Базеля" за 10 млн євро. У складі киян австрійський захисник провів 111 матчів, забив два голи у ворота "Зірки", а також лондонського "Челсі". Цікаво, що в матчі проти "Челсі" Драгович спочатку забив у свої ворота, а у другому таймі після подачі з кутового зрівняв рахунок.

В стані "біло-синіх", Драгович двічі ставав чемпіоном України, двічі перемагав у Кубку України, а також одного разу перемагав у Суперкубку України. В фіналі Суперкубку 2015 року проти донецького "Шахтаря", Драговичу навіть доводилося встати на ворота замість Олександра Шовковського, а замін у "Динамо" більше не залишилося.

У 2016 році захисник перейшов до німецького "Баєра" за 21 млн євро. Влітку 2024 повернувся до "Аустрії", за який виступав з 2008 року.

Нагадаємо

Американський футбольний клуб "Лос-Анджелес", за який виступає два чемпіона світу, підписав захисника юнацької збірної України та житомирського "Полісся" Артема Смолякова. Клуб заплатив "вовкам" 2 млн євро, а контракт розрахований до 2028 року.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
fk-dynamo-kyivФК «Динамо» Київ
videnВідень
avstriiaАвстрія
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами