Ексзахисник київського “Динамо” Драгович отримав повістку і пройде базову військову службу

Колишній захисник київського "Динамо" та збірної Австрії Александар Драгович приєднався до Збройних сил Австрії, щоб завершити базову військову службу, яку покинув у 2011 році через перехід до швейцарського "Базеля". Про це повідомляє видання Kleine Zeitung, передає УНН.

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Як пише видання, Александар Драгович приєднався до австрійської армії в понеділок, щоб відновити свою основну військову службу, яка була перервана близько 14 років тому через перехід до швейцарського "Базеля". Драгович має з’являтися до Віденського армійського спортивного центру щоранку протягом двох наступних місяців.

Він буде звільнений від регулярної служби в армії Австрії, оскільки є професійним футболістом. Він продовжить тренуватись і виступати за "Аустрію", про що підтвердили і в клубі під постом захисника в соцмережі Instagram.

"Моя щиколотка, ймовірно, завтра буде опухлою. Можливо, мене визнають непридатним до служби в армії", - пожартував Драгович після перемоги над своїми запеклими суперниками "Рапідом".

Доповнення

Александар Драгович приєднався до київського "Динамо" влітку 2013 року із швейцарського "Базеля" за 10 млн євро. У складі киян австрійський захисник провів 111 матчів, забив два голи у ворота "Зірки", а також лондонського "Челсі". Цікаво, що в матчі проти "Челсі" Драгович спочатку забив у свої ворота, а у другому таймі після подачі з кутового зрівняв рахунок.

В стані "біло-синіх", Драгович двічі ставав чемпіоном України, двічі перемагав у Кубку України, а також одного разу перемагав у Суперкубку України. В фіналі Суперкубку 2015 року проти донецького "Шахтаря", Драговичу навіть доводилося встати на ворота замість Олександра Шовковського, а замін у "Динамо" більше не залишилося.

У 2016 році захисник перейшов до німецького "Баєра" за 21 млн євро. Влітку 2024 повернувся до "Аустрії", за який виступав з 2008 року.

Нагадаємо

Американський футбольний клуб "Лос-Анджелес", за який виступає два чемпіона світу, підписав захисника юнацької збірної України та житомирського "Полісся" Артема Смолякова. Клуб заплатив "вовкам" 2 млн євро, а контракт розрахований до 2028 року.