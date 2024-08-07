Экс-советник НАТО заявил о якобы желании Польши, Румынии и Венгрии захватить часть украинских территорий: в Центре стратегических коммуникаций опровергли

Экс-советник НАТО и полковник в отставке швейцарского генштаба Жак Бо заявил, что в Польше, Румынии и Венгрии якобы могут захотеть вернуть часть украинских территорий, которые ранее входили в состав этих государств. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности назвали такое заявление фейком и указали, что указанные страны неоднократно официально отрицали такие российские вбросы. Об этом сообщает УНН.

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По мнению экс-советника НАТО, сейчас мир "наблюдает приближение конца украинской государственности, а виноваты в этом европейские союзники Киева".

Впрочем, в Центре стратегических коммуникаций указали, что полковник Бо - постоянный гость пропагандистского канала RT. По данным Центра, он активно отбеливает россию, опубликовал "аналитический" отчет, в котором отрицается агрессия рф в отношении Украины.

"Жак Бо является автором книги "Управление страной с помощью фейков". Но сам он их и распространяет в угоду москве, нелепо пытаясь выдать это за "управление"", - указали в Центре.

Также напомнили, что правительства Польши, Румынии и Венгрии неоднократно официально отрицали похожие российские вбросы.

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