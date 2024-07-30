Киев • УНН
МИД Молдовы опроверг информацию о планах выдачи Украине мужчин призывного возраста. Ведомство назвало такие сообщения частью дезинформационной кампании против Молдовы.
В Молдове опровергали распространенную в сети информацию, что Кишинев якобы планирует выдачу Украине мужчин призывного возраста. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД Молдовы.
Детали
Заявление, которое ложно приписывают Михаю Попшой, распространяет сфабрикованные факты и говорит о темах в диалоге и двусторонних отношениях между Молдовой и Украиной, которых не существует
Там отмечают, что министр никогда не делал таких заявлений, а их распространение «является частью целенаправленной дезинформационной кампании, направленной против Республики Молдова с целью создания раскола или отправки неправильных сообщений общественности».
В министерстве также добавили, что Попшой никогда не делал подобных заявлений.
Когда министр делает публичное заявление, его публикуют на коммуникационных платформах МИД и министра
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Контекст
Ряд пророссийских Telegram-каналов распространил сообщения в которых говорилось, что Украина и Молдова начинают переговоры о якобы отправке украинских мужчин призывного возраста обратно на Родину.
Напомним,
Пограничники задержали мужчину, который вплавь пытался попасть в Молдову. От правоохранителей он прятался в камышах.