За последнее время пограничники не наблюдают резкого увеличения попыток незаконного пересечения границы, но нет и уменьшения количества попыток. Наиболее популярными направлениями, где больше всего фиксируется попыток незаконного пересечения границы - направления Молдовы и Румынии.

Об этом сообщил на брифинге в среду представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет УНН.

Детали

Попытки незаконного пересечения границы не изменились за последнее время. Фиксируются и по направлению пунктов пропуска, когда пытаются использовать поддельные документы, или прячутся в конструктивных особенностях транспортных средств, или пытаются подкупить инспекторов ГПСУ. Но большинство попыток - это зеленый участок границы. То есть, местность за пределами пунктов пропуска - сказал Демченко.

Он добавил, что за последнее время пограничники не наблюдают резкого увеличения попыток незаконного пересечения границы, но нет и уменьшения количества попыток.

Дни могут отличаться - в отдельные дни больше нарушителей задерживаем, в другие дни - меньше, но такие попытки происходят ежедневно. Наиболее активные направления - это граница с Молдовой и Румынией. На других участках, в частности на границе с Венгрией, Словакией, Польшей также присутствуют такие попытки, но в значительно меньшем количестве - добавил Демченко.

Напомним,

На Закарпатье, при попытке незаконного пересечения границы, задержали четырех нарушителей вместе с несовершеннолетним проводником. Парень за 1 тыс. долларов показывал путь к реке Тиса.