Экс-президенту Коста-Рики аннулировали визу в США из-за критики Трампа

Бывший президент Коста-Рики и лауреат Нобелевской премии мира Оскар Ариас заявил, что Соединенные Штаты Америки аннулировали его визу для въезда в страну из-за критики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что это произошло через несколько недель после того, как Ариас раскритиковал Трампа в социальных сетях, заявив, что тот ведет себя как "римский император".

Я получил электронное письмо от правительства США, в котором сообщалось, что они приостановили действие визы, которая есть в моем паспорте. Сообщение было очень сжатым, оно не объясняло причин. Можно только делать предположения - сказал экс-президент Коста-Рики.

Издание указывает, что в феврале Ариас в социальных сетях обвинил нынешнее правительство президента страны Родриго Чавеса в том, что он поддался давлению США, поскольку Вашингтон пытался противостоять влиянию Китая в регионе и депортировали мигрантов из третьих стран в Центральную Америку.

Для маленькой страны никогда не было легко не соглашаться с правительством США, и тем более, когда ее президент ведет себя как римский император, который указывает остальному миру, что делать - написал он в соцсетях.

Авторы отмечают, что заявления Ариаса прозвучали после того, как США отозвали визы у трех законодателей Коста-Рики, которые выступали против решения Чавеса исключить китайские фирмы из участия в разработке 5G в стране по требованию США. Во вторник другого оппозиционного депутата также лишили визы США.

Госсекретарь США Марко Рубио в начале февраля посетил Коста-Рику и предложил помочь Чавесу "наказать" коста-риканских чиновников, которые сотрудничают с "иностранными акторами, представляющими угрозу кибербезопасности страны".

Справка

84-летний Ариас был президентом Коста-Рики с 1986 по 1990 год, а также с 2006 по 2010 год. Самопровозглашенный пацифист, он получил Нобелевскую премию мира в 1987 году за свою роль в установлении мира во время центральноамериканских конфликтов в 1980-х годах.

Ариас также продвигал соглашение о свободной торговле с США во время своего второго срока, а в 2007 году установил дипломатические отношения с Китаем.

Напомним

В феврале Коста-Рика согласилась на сотрудничество с США по репатриации 200 нелегальных мигрантов из Центральной Азии и Индии. Ранее подобного соглашения с США достигли Панама и Гватемала.

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