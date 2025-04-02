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Експрезиденту Коста-Ріки анулювали візу в США через критику Трампа

Київ • УНН

 • 12252 перегляди

Лауреат Нобелівської премії миру Оскар Аріас заявив, що США анулювали його візу після критики Трампа. Це сталося після звинувачень уряду Родріго Чавеса у піддатливості тиску Вашингтона.

Експрезиденту Коста-Ріки анулювали візу в США через критику Трампа

Колишній президент Коста-Ріки та лауреат Нобелівської премії миру Оскар Аріас заявив, що Сполучені Штати Америки анулювали його візу для в’їзду в країну через критику президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що це сталося через кілька тижнів після того, як Аріас розкритикував Трампа в соціальних мережах, заявивши, що той поводиться як "римський імператор".

Я отримав електронний лист від уряду США, в якому повідомлялося, що вони призупинили дію візи, яка є в моєму паспорті. Повідомлення було дуже стислим, воно не пояснювало причин. Можна лише робити припущення

- сказав експрезидент Коста-Ріки.

Видання вказує, що в лютому Аріас у соціальних мережах звинуватив нинішній уряд президента країни Родріго Чавеса в тому, що він піддався тиску США, оскільки Вашингтон намагався протистояти впливу Китаю в регіоні та депортували мігрантів із третіх країн до Центральної Америки.

Для маленької країни ніколи не було легко не погоджуватися з урядом США, і тим більше, коли її президент поводиться як римський імператор, який вказує решті світу, що робити

- написав він у соцмережах.

Автори зазначають, що заяви Аріаса прозвучали після того, як США відкликали візи у трьох законодавців Коста-Ріки, які виступали проти рішення Чавеса виключити китайські фірми з участі в розробці 5G у країні на вимогу США. У вівторок іншого опозиційного депутата також позбавили візи США.

Держсекретар США Марко Рубіо на початку лютого відвідав Коста-Ріку і запропонував допомогти Чавесу "покарати" коста-риканських чиновників, які співпрацюють з "іноземними акторами, які становлять загрозу кібербезпеці країни".

Довідка

84-річний Аріас був президентом Коста-Ріки з 1986 по 1990 рік, а також з 2006 по 2010 рік. Самопроголошений пацифіст, він отримав Нобелівську премію миру 1987 року за свою роль у встановленні миру під час центральноамериканських конфліктів у 1980-х роках.

Аріас також просував угоду про вільну торгівлю зі США під час свого другого терміну, а в 2007 році встановив дипломатичні відносини з Китаєм.

Нагадаємо

У лютому Коста-Ріка погодилася на співпрацю зі США щодо репатріації 200 нелегальних мігрантів з Центральної Азії та Індії. Раніше подібної угоди зі США досягли Панама та Гватемала.

Трамп скасував законний статус для 530 тисяч мігрантів22.03.25, 14:05 • 30028 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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