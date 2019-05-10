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Экс-президент Бразилии Тэмер явился в полицию в связи с решением о его аресте

Экс-президент Бразилии Тэмер явился в полицию в связи с решением о его аресте

Киев  •  УНН

 • 7882 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Бывший президент Бразилии Мишел Тэмер в четверг сдался федеральной полиции страны. Таким образом, его уже второй раз заключили под стражу по обвинению в участии в большой коррупционной схеме, которая работала в течение десятка лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Местное телевидение показало, как Тэмер покидает свой дом и прибывает в здание федеральной полиции в Сан-Паулу.

Темер, который был президентом Бразилии до конца 2018 года, впервые посадили в марте, но освободили уже через несколько дней. Он отвергает коррупционные обвинения против себя.

Напомним, вчера бразильский суд вынес постановление о повторном аресте бывшего президента страны Мишеля Тэмера, обвиняемого в коррупции. Таким образом, суд подтвердил обоснованность ареста политика, состоялся 21 марта, но впоследствии был обжалован адвокатами Темера. Адвокаты Темера также подали апелляцию на новый арест.

Как сообщал УНН, 19 декабря Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула против политика обвинения в коррупции и отмывании денег. Поскольку в тот момент Тэмер занимал пост президента и имел частичную неприкосновенность от судебного преследования, его дело было передано в Федеральный верховный суд (ФВС) - высшей судебной инстанции страны. Именно она должна была принять окончательное решение о том, появится политик перед судом. Однако 1 января на посту главы государства Темера сменил Жаир Болсонару. Именно поэтому рассматривал дела Темера судья ФВС Луис Роберту Баррозу решил, что подозреваемый больше не владеет привилегиями, а потому его дело должен рассматривать суд более низкой инстанции.

Имя бразильского лидера фигурирует еще в одном уголовном деле. Следствие подозревает, что в 2014 году во время ужина с представителями строительной компании Odebrecht Темера пригласил в бизнесменов 10 млн реалов (2,7 млн долларов) для финансирования как собственной избирательной кампании, так и кампании партии Бразильского демократического движения. В тот год он был избран на пост вице-президента Бразилии. 5 сентября 2018 года федеральная полиция заявила, что собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить Темеру обвинения в коррупции в рамках этого дела, однако прокуратура рекомендовала приостановить расследование до истечения его президентского мандата, то есть до 1 января 2019 года.

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