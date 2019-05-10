Экс-президент Бразилии Тэмер явился в полицию в связи с решением о его аресте

КИЕВ. 10 мая. УНН. Бывший президент Бразилии Мишел Тэмер в четверг сдался федеральной полиции страны. Таким образом, его уже второй раз заключили под стражу по обвинению в участии в большой коррупционной схеме, которая работала в течение десятка лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.