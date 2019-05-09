Суд в Бразилії ухвалив заарештувати екс-президента країни

ukru
22 березня, 17:51 • 60081 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 108254 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 95422 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 96235 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 75263 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100101 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150212 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167471 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154450 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 242977 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.6 м/с
63 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 32652 перегляди
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 28517 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 37645 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 35470 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 22640 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 159893 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 242977 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 206949 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 191962 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 158707 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 51572 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 48236 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 64709 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 43085 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 77049 перегляди
Актуальне
Суд в Бразилії ухвалив заарештувати екс-президента країни

Суд в Бразилії ухвалив заарештувати екс-президента країни

Київ • УНН

 • 8359 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Бразильський суд виніс постанову про повторний арешт колишнього президента країни Мішела Темера, обвинуваченого в корупції. Про це повідомив в середу телеканал Globo, передає УНН.

Таким чином суд підтвердив обгрунтованість арешту політика, який відбувся 21 березня, але який згодом був оскаржений адвокатами Темера. Прокуратура вважає, що, залишаючись на свободі, екс-президент може вплинути на хід слідства. Йдеться про звинувачення в отриманні хабара в розмірі 1 млн реалів (понад 260 тис. доларів) через довірених осіб в обмін на укладення комерційних контрактів при будівництві атомної електростанції "Ангра-3".

Темер є фігурантом низки гучних корупційних справ в Бразилії. Один з них стосується президентського указу, спростити норми управління портами країни. Слідчі підозрюють, що Темер міг підписати цей документ в інтересах логістичної компанії Rodrimar S. A. в обмін на винагороду.

Як повідомляв УНН, 19 грудня Генеральна прокуратура Бразилії висунула проти політика звинувачення в корупції і відмиванні грошей. Оскільки в той момент Темер займав пост президента і мав часткову недоторканність від судового переслідування, його справа була передана до Федерального верховного суду (ФВС) - вищої судової інстанції країни. Саме вона повинна була прийняти остаточне рішення про те, чи постане політик перед судом. Однак 1 січня на посту глави держави Темера змінив Жаір Болсонару. Саме тому розглядав справи Темера суддя ФВС Луїс Роберту Баррозу вирішив, що підозрюваний більше не володіє привілеями, а тому його справу має розглядати суд більш низької інстанції.

Ім'я бразильського лідера фігурує ще в одній кримінальній справі. Слідство підозрює, що в 2014 році під час вечері з представниками будівельної компанії Odebrecht Темера запросив у бізнесменів 10 млн реалів (2,7 млн доларів) для фінансування як власної виборчої кампанії, так і кампанії партії Бразильського демократичного руху. В той рік він був обраний на пост віце-президента Бразилії. 5 вересня 2018 року федеральна поліція заявила, що зібрала достатньо доказів, щоб пред'явити Темеру звинувачення в корупції в рамках цієї справи, проте прокуратура рекомендувала призупинити розслідування до закінчення його президентського мандата, тобто до 1 січня 2019 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,216.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.29