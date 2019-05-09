Суд в Бразилії ухвалив заарештувати екс-президента країни

Таким чином суд підтвердив обгрунтованість арешту політика, який відбувся 21 березня, але який згодом був оскаржений адвокатами Темера. Прокуратура вважає, що, залишаючись на свободі, екс-президент може вплинути на хід слідства. Йдеться про звинувачення в отриманні хабара в розмірі 1 млн реалів (понад 260 тис. доларів) через довірених осіб в обмін на укладення комерційних контрактів при будівництві атомної електростанції "Ангра-3".

Темер є фігурантом низки гучних корупційних справ в Бразилії. Один з них стосується президентського указу, спростити норми управління портами країни. Слідчі підозрюють, що Темер міг підписати цей документ в інтересах логістичної компанії Rodrimar S. A. в обмін на винагороду.

Як повідомляв УНН, 19 грудня Генеральна прокуратура Бразилії висунула проти політика звинувачення в корупції і відмиванні грошей. Оскільки в той момент Темер займав пост президента і мав часткову недоторканність від судового переслідування, його справа була передана до Федерального верховного суду (ФВС) - вищої судової інстанції країни. Саме вона повинна була прийняти остаточне рішення про те, чи постане політик перед судом. Однак 1 січня на посту глави держави Темера змінив Жаір Болсонару. Саме тому розглядав справи Темера суддя ФВС Луїс Роберту Баррозу вирішив, що підозрюваний більше не володіє привілеями, а тому його справу має розглядати суд більш низької інстанції.

Ім'я бразильського лідера фігурує ще в одній кримінальній справі. Слідство підозрює, що в 2014 році під час вечері з представниками будівельної компанії Odebrecht Темера запросив у бізнесменів 10 млн реалів (2,7 млн доларів) для фінансування як власної виборчої кампанії, так і кампанії партії Бразильського демократичного руху. В той рік він був обраний на пост віце-президента Бразилії. 5 вересня 2018 року федеральна поліція заявила, що зібрала достатньо доказів, щоб пред'явити Темеру звинувачення в корупції в рамках цієї справи, проте прокуратура рекомендувала призупинити розслідування до закінчення його президентського мандата, тобто до 1 січня 2019 року.