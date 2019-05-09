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Суд в Бразилии постановил арестовать экс-президента страны

Суд в Бразилии постановил арестовать экс-президента страны

Киев  •  УНН

 • 8354 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Бразильский суд вынес постановление о повторном аресте бывшего президента страны Мишеля Тэмера, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщил в среду телеканал Globo, передает УНН.

Таким образом, суд подтвердил обоснованность ареста политика, который состоялся 21 марта, но впоследствии был обжалован адвокатами Тэмера. Прокуратура считает, что, оставаясь на свободе, экс-президент может повлиять на ход следствия. Речь идет об обвинении в получении взятки в размере 1 млн реалов (более 260 тыс. долларов) через доверенных лиц в обмен на заключение коммерческих контрактов при строительстве атомной электростанции "Ангра-3".

Тэмер является фигурантом ряда громких коррупционных дел в Бразилии. Один из них касается президентского указа, упростить нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Тэмер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar SA в обмен на вознаграждение.

Как сообщал УНН, 19 декабря Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула против политика обвинения в коррупции и отмывании денег. Поскольку в тот момент Тэмер занимал пост президента и имел частичную неприкосновенность от судебного преследования, его дело было передано в Федеральный верховный суд (ФВС) - высшую судебную инстанцию страны. Именно она должна была принять окончательное решение о том, появится ли политик перед судом. Однако 1 января на посту главы государства Тэмера сменил Жаир Болсонару. Именно поэтому рассматривавший дело Тэмера судья ФВС Луис Роберту Баррозу решил, что подозреваемый больше не владеет привилегиями, а потому его дело должен рассматривать суд более низкой инстанции.

Имя бразильского лидера фигурирует еще в одном уголовном деле. Следствие подозревает, что в 2014 году во время ужина с представителями строительной компании Odebrecht Тэмера пригласил в бизнесменов 10 млн реалов (2,7 млн долларов) для финансирования как собственной избирательной кампании, так и кампании партии Бразильского демократического движения. В тот год он был избран на пост вице-президента Бразилии. 5 сентября 2018 года федеральная полиция заявила, что собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить Тэмеру обвинения в коррупции в рамках этого дела, однако прокуратура рекомендовала приостановить расследование до истечения его президентского мандата, то есть до 1 января 2019 года.

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