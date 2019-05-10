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Екс-президент Бразилії Темер з'явився в поліцію у зв'язку з рішенням про його арешт

Екс-президент Бразилії Темер з'явився в поліцію у зв'язку з рішенням про його арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Колишній президент Бразилії Мішел Темер у четвер здався федеральній поліції країни. Таким чином, його вже вдруге ув’язнено за звинуваченнями в участі у великій корупційній схемі, яка працювала протягом десятків років. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Місцеве телебачення показало, як Темер залишає свій будинок і прибуває до будівлі федеральної поліції у Сан-Паулу.

Темера, який був президентом Бразилії до кінця 2018 року, вперше ув’язнили у березні, але звільнили вже за кілька днів. Він відкидає корупційні звинувачення проти себе.

Нагадаємо, вчора бразильський суд виніс постанову про повторний арешт колишнього президента країни Мішела Темера, обвинуваченого в корупції. Таким чином суд підтвердив обгрунтованість арешту політика, який відбувся 21 березня, але який згодом був оскаржений адвокатами Темера. Адвокати Темера подали апеляцію на новий арешт.

O ex-presidente Michel Temer sai de casa em direção à Superintendência da Polícia Federal no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo. pic.twitter.com/6o1z14dA6Z

— Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) 9 травня 2019 р.

Як повідомляв УНН, 19 грудня Генеральна прокуратура Бразилії висунула проти політика звинувачення в корупції і відмиванні грошей. Оскільки в той момент Темер займав пост президента і мав часткову недоторканність від судового переслідування, його справа була передана до Федерального верховного суду (ФВС) — вищої судової інстанції країни. Саме вона повинна була прийняти остаточне рішення про те, чи постане політик перед судом. Однак 1 січня на посту глави держави Темера змінив Жаір Болсонару. Саме тому розглядав справи Темера суддя ФВС Луїс Роберту Баррозу вирішив, що підозрюваний більше не володіє привілеями, а тому його справу має розглядати суд більш низької інстанції.

Ім’я бразильського лідера фігурує ще в одній кримінальній справі. Слідство підозрює, що в 2014 році під час вечері з представниками будівельної компанії Odebrecht Темера запросив у бізнесменів 10 млн реалів (2,7 млн доларів) для фінансування як власної виборчої кампанії, так і кампанії партії Бразильського демократичного руху. В той рік він був обраний на пост віце-президента Бразилії. 5 вересня 2018 року федеральна поліція заявила, що зібрала достатньо доказів, щоб пред’явити Темеру звинувачення в корупції в рамках цієї справи, проте прокуратура рекомендувала призупинити розслідування до закінчення його президентського мандата, тобто до 1 січня 2019 року.

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