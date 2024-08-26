Экс-нардепа Сольвара приговорили к 3 годам за махинации с жильем

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

26 августа 2024, 14:37  •  13046 просмотра

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Апелляционная палата ВАКС признала бывшего нардепа Руслана Сольвара виновным в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве. Ему назначено 3 года лишения свободы и штраф.

Апелляционная палата ВАКС признала бывшего народного депутата Руслана Сольвара виновным в незаконном получении компенсации на расходы за наем жилья в Киеве. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

В САП не указали имени экс-нардепа, но из ее деталей дела понятно, что речь о Сольваре.

26 августа 2024 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на приговор ВАКС от 14.06.2021, которым народный депутат Украины VIII созыва признан невиновным в незаконном получении компенсации на расходы за наем номера в гостинице "Киев"

- говорится в заявлении САП.

Как сообщается, суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора САП и постановил новый приговор, которым бывший нардеп признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Согласно приговору лицу назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти (кроме выборных) сроком на 1 год и со штрафом в размере 8500 гривен.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев.

В САП отметили, что это второй раз суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор. Так, 22 сентября 2022 года Апелляционная палата ВАКС постановила обвинительный приговор в отношении экс-нардепа. Однако, Объединенная палата Верховного Суда отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение в Апелляционную палату ВАКС.

Как указали в САП, в рамках досудебного расследования прокурорами САП и детективами НАБУ собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении нардепом уголовного преступления - народный депутат скрыл получение в наследство квартиры в столице и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета было незаконно уплачено 361,5 тыс. гривен компенсаций.

ГБР подтвердило нелегальное пересечение границы нардепом Дмитруком26 августа 2024, 12:02 • 10246 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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