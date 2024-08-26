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Екснардепа Сольвара засудили до 3 років за махінації з житлом

Київ • УНН

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Апеляційна палата ВАКС визнала колишнього нардепа Руслана Сольвара винним у незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві. Йому призначено 3 роки позбавлення волі та штраф.

Апеляційна палата ВАКС визнала колишнього народного депутата Руслана Сольвара винним у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм житла у Києві. Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

В САП не вказали імені екснардепа, але з її деталей справи зрозуміло, що мова про Сольвара.

26 серпня 2024 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на вирок ВАКС від 14.06.2021, яким народного депутата України VIII скликання визнано невинуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ"

- йдеться у заяві САП.

Як повідомляється, суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора САП та постановив новий вирок, яким колишнього нардепа визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до вироку особі призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом у розмірі 8500 гривень.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

У САП зауважили, що це вдруге суд апеляційної інстанції скасував виправдувальний вирок. Так, 22 вересня 2022 року Апеляційна палата ВАКС постановила обвинувальний вирок стосовно екснардепа. Однак, Об’єднана палата Верховного Суду скасувала це рішення та скерувала справу на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС.

Як вказали в САП, у межах досудового розслідування прокурорами САП та детективами НАБУ зібрано достатньо доказів, які свідчать про вчинення нардепом кримінального правопорушення - народний депутат приховав отримання у спадщину квартири у столиці та не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з державного бюджету було незаконно сплачено 361,5 тис. гривень компенсацій.

ДБР підтвердило нелегальний перетин кордону нардепом Дмитруком26.08.24, 15:02 • 14477 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП

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