Экс-мэр Житомира Сергей Сухомлин возглавил Госагентство восстановления инфраструктуры
Киев • УНН
Бывший мэр Житомира Сергей Сухомлин назначен председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Это произошло вскоре после досрочного прекращения его полномочий на должности городского головы.
Бывший городской голова Житомира Серий Сухомлин назначен председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Кабинетом Министров Украины назначен Сухомлин Сергей Иванович Председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины
Напомним,
На прошлой неделе, 19 сентября, депутаты Житомирского городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Сергея Сухомлина.