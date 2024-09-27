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Ексмер Житомира Сергій Сухомлин очолив Держагентство відновлення інфраструктури

Ексмер Житомира Сергій Сухомлин очолив Держагентство відновлення інфраструктури

Київ • УНН

 • 18493 перегляди

Колишнього мера Житомира Сергія Сухомлина призначено головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Це сталося невдовзі після дострокового припинення його повноважень на посаді міського голови.

Колишній міський голова Житомира Серій Сухомлин призначений головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це заявив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі 

Кабінетом Міністрів України призначено Сухомлина Сергія Івановича Головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

- написав Мельничук.

Нагадаємо

Минулого тижня, 19 вересня, депутати Житомирської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Сухомлина.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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ministerstvo-infrastruktury-ukrainaМіністерство інфраструктури (Україна)
ukrainaУкраїна
zhytomyrЖитомир

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