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Экс-госсекретарю МВД Тахтаю назначили залог в 33 млн гривен

Экс-госсекретарю МВД Тахтаю назначили залог в 33 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 3157 просмотра

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ВАКС назначил залог в 33 млн грн бывшему госсекретарю МВД Алексею Тахтаю. Его подозревают в махинациях с закупкой оборудования и получении премиум-авто на 6 млн грн.

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в 33 млн гривен к бывшему госсекретарю МВД Алексею Тахтаю, которого подозревают в махинациях с закупкой оборудования и получении премиум-автомобилей общей стоимостью более 6 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

22 января 2025 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, применил меру пресечения к бывшему высокопоставленному чиновнику МВД Украины, которого уличили в завладении миллионными средствами и получении неправомерной выгоды. Суд согласился с позицией прокурора и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен. Также на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности 

- говорится в сообщении.

В САП отметили, что залог должен быть внесен в течение 5 дней с момента провозглашения решения.

Напомним

Бывшего топ-чиновника МВД разоблачили на масштабной схеме хищения бюджетных средств и взяточничестве. Его подозревают в махинациях с закупкой оборудования и получении премиум-автомобилей общей стоимостью более 6 млн гривен.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
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