Экс-госсекретарю МВД Тахтаю назначили залог в 33 млн гривен

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в 33 млн гривен к бывшему госсекретарю МВД Алексею Тахтаю, которого подозревают в махинациях с закупкой оборудования и получении премиум-автомобилей общей стоимостью более 6 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

22 января 2025 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, применил меру пресечения к бывшему высокопоставленному чиновнику МВД Украины, которого уличили в завладении миллионными средствами и получении неправомерной выгоды. Суд согласился с позицией прокурора и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен. Также на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности - говорится в сообщении.

В САП отметили, что залог должен быть внесен в течение 5 дней с момента провозглашения решения.

Напомним

Бывшего топ-чиновника МВД разоблачили на масштабной схеме хищения бюджетных средств и взяточничестве. Его подозревают в махинациях с закупкой оборудования и получении премиум-автомобилей общей стоимостью более 6 млн гривен.