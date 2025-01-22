Экс-госсекретарю МВД Тахтаю назначили залог в 33 млн гривен
Киев • УНН
ВАКС назначил залог в 33 млн грн бывшему госсекретарю МВД Алексею Тахтаю. Его подозревают в махинациях с закупкой оборудования и получении премиум-авто на 6 млн грн.
Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в 33 млн гривен к бывшему госсекретарю МВД Алексею Тахтаю, которого подозревают в махинациях с закупкой оборудования и получении премиум-автомобилей общей стоимостью более 6 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
22 января 2025 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, применил меру пресечения к бывшему высокопоставленному чиновнику МВД Украины, которого уличили в завладении миллионными средствами и получении неправомерной выгоды. Суд согласился с позицией прокурора и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен. Также на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности
В САП отметили, что залог должен быть внесен в течение 5 дней с момента провозглашения решения.
Напомним
Бывшего топ-чиновника МВД разоблачили на масштабной схеме хищения бюджетных средств и взяточничестве. Его подозревают в махинациях с закупкой оборудования и получении премиум-автомобилей общей стоимостью более 6 млн гривен.