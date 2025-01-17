Корупція на закупівлі обладнання: ексдержсекретарю МВС Тахтаю повідомили про підозру

Колишнього топпосадовця МВС викрили на масштабній схемі розкрадання бюджетних коштів і хабарництві. Його підозрюють у махінаціях із закупівлею обладнання та отриманні преміум-автомобілів загальною вартістю понад 6 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.

Правоохоронці імені топпосадовця не розкривають, але УНН з власних джерел стало відомо, що йдеться про Олексія Тахтая, який до 2021 року був держсекретарем МВС.

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Зазначається, що підприємець, який постачав обладнання для відеоспостереження та контролю доступу до будівель МВС, завищив його вартість. У 2018-2019 роках через свою громадську організацію він передав високопосадовцю чотири розкішні авто. Зі свого боку, у 2020 році держустанова МВС закупила це обладнання попри явно завищену вартість.

"Це спричинило збитки бюджету на понад 16 млн гривень. Після звільнення посадовця передані авто залишилися в його користуванні – їх просто подарували через формальний договір", - додали в НАБУ.

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