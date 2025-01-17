Корупція на закупівлі обладнання: ексдержсекретарю МВС Тахтаю повідомили про підозру

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Правоохоронці викрили колишнього топпосадовця МВС у схемі розкрадання 16 млн грн бюджетних коштів. Через завищену вартість обладнання чиновник отримав 4 елітних автомобілі вартістю понад 6 млн грн.

Колишнього топпосадовця МВС викрили на масштабній схемі розкрадання бюджетних коштів і хабарництві. Його підозрюють у махінаціях із закупівлею обладнання та отриманні преміум-автомобілів загальною вартістю понад 6 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.

Правоохоронці імені топпосадовця не розкривають, але УНН з власних джерел стало відомо, що йдеться про Олексія Тахтая, який до 2021 року був держсекретарем МВС.

Деталі

Зазначається, що підприємець, який постачав обладнання для відеоспостереження та контролю доступу до будівель МВС, завищив його вартість. У 2018-2019 роках через свою громадську організацію він передав високопосадовцю чотири розкішні авто. Зі свого боку, у 2020 році держустанова МВС закупила це обладнання попри явно завищену вартість.

"Це спричинило збитки бюджету на понад 16 млн гривень. Після звільнення посадовця передані авто залишилися в його користуванні – їх просто подарували через формальний договір", - додали в НАБУ.

Нагадаємо

Чинному нардепу Віктору Бондарю повідомили про підозру у справі про заволодіння понад 140 млн гривень при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця".

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
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