Коррупция на закупке оборудования: экс-госсекретарю МВД Тахтаю сообщили о подозрении

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Киев  •  УНН

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Правоохранители разоблачили бывшего топ-чиновника МВД в схеме хищения 16 млн грн бюджетных средств. Из-за завышенной стоимости оборудования чиновник получил 4 элитных автомобиля стоимостью более 6 млн грн.

Бывшего топ-чиновника МВД разоблачили на масштабной схеме хищения бюджетных средств и взяточничестве. Его подозревают в махинациях с закупкой оборудования и получении премиум-автомобилей общей стоимостью более 6 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

Правоохранители имени топ-чиновника не раскрывают, но УНН из собственных источников стало известно, что речь идет об Алексее Тахтая, который до 2021 года был госсекретарем МВД.

Детали

Отмечается, что предприниматель, который поставлял оборудование для видеонаблюдения и контроля доступа к зданиям МВД, завысил его стоимость. В 2018-2019 годах через свою общественную организацию он передал чиновнику четыре роскошные авто. Со своей стороны, в 2020 году госучреждение МВД закупило это оборудование, несмотря на явно завышенную стоимость.

"Это повлекло убытки бюджета на более 16 млн гривен. После увольнения чиновника переданные авто остались в его пользовании - их просто подарили через формальный договор", - добавили в НАБУ.

Напомним

Действующему нардепу Виктору Бондарю сообщили о подозрении по делу о завладении более 140 млн гривен при закупке кабелей АО "Укрзализныця".

Павел Башинский

Павел Башинский

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