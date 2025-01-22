Ексдержсекретарю МВС Тахтаю призначили заставу у 33 млн гривень

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави в 33 млн гривень до колишнього держсекретаря МВС Олексія Тахтаю, якого підозрюють у махінаціях із закупівлею обладнання та отриманні преміум-автомобілів загальною вартістю понад 6 млн гривень. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу САП.

22 січня 2025 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід до колишнього високопосадовця МВС України, якого викрили на заволодінні мільйонними коштами та одержанні неправомірної вигоди. Суд погодився з позицією прокурора та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 млн гривень. Також на особу покладено відповідні процесуальні обов’язки - йдеться в повідомленні.

У САП зазначили, що застава має бути внесена протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.

Нагадаємо

Колишнього топпосадовця МВС викрили на масштабній схемі розкрадання бюджетних коштів і хабарництві. Його підозрюють у махінаціях із закупівлею обладнання та отриманні преміум-автомобілів загальною вартістю понад 6 млн гривень.