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Экс-глава ФБР рассказал о расследовании по Хиллари Клинтон

Киев • УНН

 • 16429 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Бывший директор ФБР Джеймс Коми ответил на вопросы конгрессменов о деталях расследования, которое связано с перепиской Хиллари Клинтон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Экс-глава ФБР рассказал о расследовании по Хиллари Клинтон

Коми, в частности, подтвердил, что до сих пор убежден в правильности своего решения не предъявлять обвинения Клинтон в использовании в служебных целях личного сервера электронной почты.

“Да, я тогда так считал и сейчас так считаю”, — сказал он.

Он также добавил, что не знал о политической предвзятости своего подчиненного Питера Стржока, который планировал “остановить” американского лидера Дональда Трампа во время президентских выборов.

Коми подчеркнул, что если бы он знал об ангажированности Стржока, то отстранил его от расследований по Трампа и Клинтон.

Напомним, Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возмутился тем, что бывший директор ФБР Джеймс Коми отказался отвечать на ряд ключевых вопросов законодателей на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса и призвал заставить его дать показания под присягой.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп весной этого года рассматривал возможность поручить министерству юстиции инициировать уголовное преследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Ранее, в 2015 году, взорвался скандал из-за того, что Хиллари Клинтон будучи главой Госдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В свою очередь, в июле 2016 Джеймс Коми заявил, что ФБР “не нашло прямых доказательств того, что персональный почтовый домен госсекретаря Клинтон в его различных конфигурациях с 2009 года был успешно взломан”. Но он добавил: “Учитывая характер системы и потенциальных участников, мы считаем, что мы вряд ли увидим прямые доказательства этого”.

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