Екс-голова ФБР розповів про розслідування щодо Гілларі Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Колишній директор ФБР Джеймс Комі відповів на питання конгресменів щодо деталей розслідування, яке пов'язане з листуванням Хілларі Клінтон. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
Комі, зокрема, підтвердив, що до сих пір переконаний в правильності свого рішення не пред’являти звинувачення Клінтон в використанні в службових цілях особистого сервера електронної пошти.
“Так, я тоді так вважав і зараз так вважаю”, — сказав він.
Він також додав, що не знав про політичну упередженість свого підлеглого Пітера Стржока, який планував “зупинити” американського лідера Дональда Трампа під час президентських виборів.
Комі підкреслив, що якби він знав про ангажованість Стржока, то відсторонив його від розслідувань щодо Трампа і Клінтон.
Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обурився тим, що колишній директор ФБР Джеймс Комі відмовився відповідати на ряд ключових питань законодавців на закритих слуханнях у Палаті представників Конгресу та закликав змусити його дати свідчення під присягою.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп навесні цього року розглядав можливість доручити міністерству юстиції ініціювати кримінальне переслідування щодо колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон та екс-директора ФБР Джеймса Комі.
Раніше, у 2015 році, вибухнув скандал через те, що Гілларі Клінтон під час перебування головою Держдепартаменту використовувала в службових цілях особистий ящик електронної пошти. Пізніше вона передала до зовнішньополітичного відомства всю свою робочу переписку (55 тис. листів), а особисту (понад 30 тис. листів) видалила, за що була піддана жорсткій критиці.
У свою чергу, у липні 2016 року Джеймс Комі заявив, що ФБР “не знайшло прямих доказів того, що персональний поштовий домен держсекретаря Клінтон в його різних конфігураціях з 2009 року був успішно зламаний”. Але він додав: “З огляду на характер системи і потенційних учасників, ми вважаємо, що ми навряд чи побачимо прямі докази цього”.