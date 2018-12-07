Трамп закликав зобов'язати екс-директора ФБР дати свідчення під присягою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обурився тим, що колишній директор ФБР Джеймс Комі відмовився відповідати на ряд ключових питань законодавців на закритих слуханнях у Палаті представників Конгресу та закликав змусити його дати свідчення під присягою. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог Трампа у Twitter.
“Надходять повідомлення про те, що адвокати мін’юсту веліли схильному до допущення витоків інформації в ЗМІ Джеймсу Комі не відповідати на найважливіші питання (конгресменів на закритих слуханнях — ред.). Абсолютна упередженість і корупція у вищому ешелоні влади колишньої адміністрації. Примусьте його відповідати на питання під присягою” — написав Трамп у своєму профілі в Twitter.
Нагадаємо, колишній глава ФБР Джеймс Комі відмовився приходити на слухання у конгрес Сполучених Штатів Америки, якщо слухання не буде публічним.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп навесні цього року розглядав можливість доручити міністерству юстиції ініціювати кримінальне переслідування щодо колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон та екс-директора ФБР Джеймса Комі.
Раніше, у 2015 році, вибухнув скандал через те, що Гілларі Клінтон під час перебування головою Держдепартаменту використовувала в службових цілях особистий ящик електронної пошти. Пізніше вона передала до зовнішньополітичного відомства всю свою робочу переписку (55 тис. листів), а особисту (понад 30 тис. листів) видалила, за що була піддана жорсткій критиці.
У свою чергу, у липні 2016 року Джеймс Комі заявив, що ФБР “не знайшло прямих доказів того, що персональний поштовий домен держсекретаря Клінтон в його різних конфігураціях з 2009 року був успішно зламаний”. Але він додав: “З огляду на характер системи і потенційних учасників, ми вважаємо, що ми навряд чи побачимо прямі докази цього”.