Трамп закликав зобов'язати екс-директора ФБР дати свідчення під присягою

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обурився тим, що колишній директор ФБР Джеймс Комі відмовився відповідати на ряд ключових питань законодавців на закритих слуханнях у Палаті представників Конгресу та закликав змусити його дати свідчення під присягою. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог Трампа у Twitter.