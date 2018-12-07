Трамп призвал обязать экс-директора ФБР дать показания под присягой
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возмутился тем, что бывший директор ФБР Джеймс Коми отказался отвечать на ряд ключевых вопросов законодателей на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса и призвал заставить его дать показания под присягой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог Трампа в Twitter.
“Поступают сообщения о том, что адвокаты минюста велели подверженному к допущениям утечки информации в СМИ Джеймсу Коми не отвечать на самые важные вопросы (конгрессменов на закрытых слушаниях — ред.). Абсолютная предвзятость и коррупция в высшем эшелоне власти прежней администрации. Заставьте его отвечать на вопросы под присягой”, — написал Трамп в своем профиле в Twitter.
Напомним, бывший глава ФБР Джеймс Коми отказался приходить на слушания в конгресс Соединенных Штатов Америки, если слушание не будет публичным.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп весной этого года рассматривал возможность поручить министерству юстиции инициировать уголовное преследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми.
Ранее, в 2015 году, произошел скандал из-за того, что Хиллари Клинтон в бытность главой Госдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. листов), а личную (более 30 тыс. листов) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.
В свою очередь, в июле 2016 Джеймс Коми заявил, что ФБР “не нашло прямых доказательств того, что персональный почтовый домен госсекретаря Клинтон в его различных конфигурациях с 2009 года был успешно взломан”. Но он добавил: “Учитывая характер системы и потенциальных участников, мы считаем, что мы вряд ли увидим прямые доказательства этого”.