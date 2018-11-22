Екс-директор ФБР відмовився давати показання в конгресі США

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Колишній глава ФБР Джеймс Комі відмовився приходити на слухання у конгрес Сполучених Штатів Америки, якщо слухання не буде публічним. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

"Отримав повістку від будинку республіканців. Я все ще радий бути публічною персоною та відповідати на всі питання. Але я буду чинити опір явленню "закритих дверей", тому що я бачив достатню кількість спотворення ними інформації. Давайте чути та запрошувати всіх", - заявив Комі у себе в Twitter.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп навесні цього року розглядав можливість доручити міністерству юстиції ініціювати кримінальне переслідування щодо колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон та екс-директора ФБР Джеймса Комі.

Раніше, у 2015 році, вибухнув скандал через те, що Гілларі Клінтон під час перебування головою Держдепартаменту використовувала в службових цілях особистий ящик електронної пошти. Пізніше вона передала до зовнішньополітичного відомства всю свою робочу переписку (55 тис. листів), а особисту (понад 30 тис. листів) видалила, за що була піддана жорсткій критиці.

У свою чергу, у липні 2016 року Джеймс Комі заявив, що ФБР “не знайшло прямих доказів того, що персональний поштовий домен держсекретаря Клінтон в його різних конфігураціях з 2009 року був успішно зламаний”. Але він додав: “З огляду на характер системи і потенційних учасників, ми вважаємо, що ми навряд чи побачимо прямі докази цього”.

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