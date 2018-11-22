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Экс-директор ФБР отказался давать показания в конгрессе США

Экс-директор ФБР отказался давать показания в конгрессе США

Киев  •  УНН

 • 9270 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Бывший глава ФБР Джеймс Коми отказался приходить на слушания в конгресс Соединенных Штатов Америки, если слушания не будет публичным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

“Получил повестку от дома республиканцев. Я все еще рад быть публичной персоной и отвечать на всевозможные вопросы. Но я буду сопротивляться явлению „закрытых дверей“, потому что я видел достаточное количество искажения ими информации. Давайте слышать и приглашать всех”, — заявил Коми у себя в Twitter.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп весной этого года рассматривал возможность поручить министерству юстиции инициировать уголовное преследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Ранее, в 2015 году, разразился скандал из-за того, что Хиллари Клинтон будучи главой Госдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомства всю свою рабочую переписку (55 тыс. листов), а личную (более 30 тыс. листов) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В свою очередь, в июле 2016 Джеймс Коми заявил, что ФБР “не нашло прямых доказательств того, что персональный почтовый домен госсекретаря Клинтон в его различных конфигурациях с 2009 года был успешно взломан”. Но он добавил: “учитывая характер системы и потенциальных участников, мы считаем, что мы вряд ли увидим прямые доказательства этого”.

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