Экс-главу Хмельницкой МСЭК снова поймали с телефоном в СИЗО: пыталась удалить информацию с него

В камере, где находится бывшая руководительница Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, которую подозревают в незаконном обогащении на миллионы долларов, сотрудники Киевского следственного изолятора провели повторный обыск, во время которого во второй раз обнаружили мобильный телефон, с которого она пыталась удалить информацию из него во время изъятия. Об этом говорится в постановлении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, передает УНН.

Детали

Подозреваемая повторно нарушила условия содержания под стражей - в марте 2025 года во время проведения сотрудниками следственного изолятора выборочного обыска в ее личных вещах обнаружен и изъят мобильный телефон. Во время изъятия подозреваемая пыталась удалить информацию с мобильного телефона. Также на спальном месте другой заключенной в этом же камерном помещении было обнаружено еще два мобильных телефона - говорится в постановлении суда.

Также в постановлении указывается, что Крупа не сообщала следствию о наличии счета на 599 тыс. долларов в банке в Швейцарии, но этот счет был закрыт во время ее пребывания под стражей.

Напомним

4 октября 2024 года стало известно, что должностное лицо МСЭК и ее сын - руководитель управления ПФУ в Хмельницкой области были уличены в незаконном обогащении на миллионы долларов.

Позже Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе в виде содержания под стражей. 21 марта Высший антикоррупционный суд продлил до 18 мая содержание под стражей экс-руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе и уменьшил для нее залог с 260 млн грн до 230 млн грн.

А уже 31 марта Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога экс-главы Хмельницкой МСЭК до 130 млн гривен.

В декларациях Крупы обнаружили серьезные нарушения в декларациях. Общая сумма нарушений составляет более 34,8 миллионов гривен.