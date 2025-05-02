Экс-главу Хмельницкой МСЭК снова поймали с телефоном в СИЗО: пыталась удалить информацию с него

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату
Эксклюзив
11:48 • 8440 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
10:55 • 17207 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
10:48 • 20344 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

08:28 • 16639 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 29241 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 67731 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 138440 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 121044 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 128574 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 127867 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2.2м/с
18%
753 мм
Популярные новости

Трамп: США победили в Первой и Второй мировых войнах

2 мая, 04:58 • 13021 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 29694 просмотра

В Монако задержан сын экс-президента АО "Мотор Сич" Богуслаева по подозрению в легализации имущества

2 мая, 07:22 • 7036 просмотра

Вице-президент США Вэнс не ожидает завершения войны рф против Украины в ближайшее время

2 мая, 07:33 • 10348 просмотра

Ветер, грозы, ночные заморозки и настоящая жара днем: в эти выходные ожидается настоящий метеококтейль

10:00 • 8628 просмотра
публикации

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

10:48 • 20346 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 29864 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 123584 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 221007 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 322222 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

13:46 • 1116 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

12:04 • 4628 просмотра

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 27357 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 31478 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 30652 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Экс-главу Хмельницкой МСЭК снова поймали с телефоном в СИЗО: пыталась удалить информацию с него

Киев • УНН

 • 390 просмотра

В камере Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении, снова нашли телефон. Она пыталась удалить данные, также обнаружили незадекларированный счет в Швейцарии.

Экс-главу Хмельницкой МСЭК снова поймали с телефоном в СИЗО: пыталась удалить информацию с него

В камере, где находится бывшая руководительница Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, которую подозревают в незаконном обогащении на миллионы долларов, сотрудники Киевского следственного изолятора провели повторный обыск, во время которого во второй раз обнаружили мобильный телефон, с которого она пыталась удалить информацию из него во время изъятия. Об этом говорится в постановлении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, передает УНН.

Детали

Подозреваемая повторно нарушила условия содержания под стражей - в марте 2025 года во время проведения сотрудниками следственного изолятора выборочного обыска в ее личных вещах обнаружен и изъят мобильный телефон. Во время изъятия подозреваемая пыталась удалить информацию с мобильного телефона. Также на спальном месте другой заключенной в этом же камерном помещении было обнаружено еще два мобильных телефона

- говорится в постановлении суда.

Также в постановлении указывается, что Крупа не сообщала следствию о наличии счета на 599 тыс. долларов в банке в Швейцарии, но этот счет был закрыт во время ее пребывания под стражей.

Напомним

4 октября 2024 года стало известно, что должностное лицо МСЭК и ее сын - руководитель управления ПФУ в Хмельницкой области были уличены в незаконном обогащении на миллионы долларов.

Позже Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе в виде содержания под стражей. 21 марта Высший антикоррупционный суд продлил до 18 мая содержание под стражей экс-руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе и уменьшил для нее залог с 260 млн грн до 230 млн грн.

А уже 31 марта Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога экс-главы Хмельницкой МСЭК до 130 млн гривен.

В декларациях Крупы обнаружили серьезные нарушения в декларациях. Общая сумма нарушений составляет более 34,8 миллионов гривен.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Швейцария
Киев
Brent
$62.07
Bitcoin
$97,190.60
S&P 500
$5,663.88
Tesla
$285.01
Газ TTF
$33.19
Золото
$3,257.45
Ethereum
$1,841.20