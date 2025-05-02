Ексголову Хмельницької МСЕК знову спіймали з телефоном у СІЗО: намагалася видалити інформацію з нього

У камері, де перебуває колишня очільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони доларів, працівники Київського слідчого ізолятора провели повторний обшук, під час якого вдруге виявили мобільний телефон, з якого вона намагалась видалити інформацію з нього під час вилучення. Про це йдеться в ухвалі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, передає УНН.

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Підозрювана повторно порушила умови перебування під вартою - у березні 2025 року під час проведення працівниками слідчого ізолятора вибіркового обшуку в її особистих речах виявлено та вилучено мобільний телефон. Під час вилучення підозрювана намагалась видалити інформацію з мобільного телефону. Також на спальному місці іншої ув'язненої у цьому ж камерному приміщенні було виявлено ще два мобільних телефони - йдеться в ухвалі суду.

Також в ухвалі вказується, що Крупа не повідомляла слідство про наявність рахунку на 599 тис. доларів у банку в Швейцарії, але цей рахунок був закритий під час її перебування під вартою.

Нагадаємо

4 жовтня 2024 року стало відомо, що посадовицю МСЕК та її сина - керівника управління ПФУ у Хмельницькій області було викрито на незаконному збагачені на мільйони доларів.

Пізніше Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою. 21 березня Вищий антикорупційний суд продовжив до 18 травня тримання під вартою ексочільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі та зменшив для неї заставу з 260 млн грн до 230 млн грн.

А вже 31 березня Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави ексголови Хмельницької МСЕК до 130 млн гривень.

У деклараціях Крупи виявили серйозні порушення в деклараціях. Загальна сума порушень складає більше 34,8 мільйонів гривень.