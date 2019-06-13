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Экс-главу канцелярии премьера Польши осудили по делу Смоленской катастрофы

Киев • УНН

 • 8697 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Бывшего заведующего канцелярии премьер-министра Дональда Туска Томаша Арабского приговорен к десяти месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года за то, что не выполнил всех своих обязанностей в организации президентского рейса в Смоленск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Экс-главу канцелярии премьера Польши осудили по делу Смоленской катастрофы

По мнению Варшавского окружного суда, Томаш Арабский разрешил организацию полета с президентом на борту маршрутом Варшава-Смоленск, хотя аэропорт "Северный" в свете международного права не был аэропортом. Он не мог принимать самолеты по таким статусом.

За невыполнение обязанностей по этому же делу, суд приговорил также работника канцелярии премьера Монику Б. к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на один год. В то же время суд оправдал трех других обвиняемых по этому делу: работника канцелярии премьера Мирослава К. и двух сотрудников посольства в Москве, Юстину Г. и Гжегожа Ц. Дело тянулось три года, признавались в суде между прочим бывший премьер министр Дональд Туск и бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский.

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Прокуратура, присоединилась к делу в начале судебного процесса, требовала заключения для подсудимых, больше для Томаша Арабского - полтора года тюрьмы с отсрочкой на четыре года.

Напомним, 10 апреля 2010 года в Смоленске в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек - экипаж и члены официальной делегации, направлявшейся в Катынь для участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины Катынского расстрела 1940 года.

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