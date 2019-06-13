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Екс-главу канцелярії прем'єра Польщі засудили у справі Смоленської катастрофи

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН.  Колишнього завідувача канцелярії прем'єр-міністра Дональда Туска Томаша Арабського засуджено до десяти місяців позбавлення волі з відстрочкою на два роки за те, що не виконав всіх своїх обов'язків в організації президентського рейсу до Смоленська.  Проце повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо". 

Екс-главу канцелярії прем'єра Польщі засудили у справі Смоленської катастрофи

На думку Варшавського окружного суду, Томаш Арабський дозволив організацію польоту з президентом на борту маршрутом Варшава-Смоленськ, хоча аеропорт "Сєвєрний" у світлі міжнародного права не був аеропортом. Він не міг приймати літаки за таким статусом.

За невиконання обов'язків у цій же справі, суд засудив також працівника канцелярії прем'єра Моніку Б. до 6 місяців позбавлення волі з відстрочкою на один рік. У той же час суд виправдав трьох інших обвинувачених у цій справі : працівника канцелярії прем'єра Мірослава К. і двох працівників посольства у Москві, Юстину Г. і Гжегожа Ц. Справа тривала три роки, зізнавалися в суді між іншим колишній прем'єр-міністр Дональд Туск та колишній Міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Слідчі Польщі відкидають версію російських ЗМІ щодо причин Смоленської авіакатастрофи

Прокуратура, яка приєдналася до справи на початку судового процесу, вимагала ув'язнення для підсудних, найбільше для Томаша Арабського – півтора роки в'язниці з відстрочкою на чотири роки.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в Смоленську в авіакатастрофі загинув президент Польщі Лєх Качинський і ще 95 осіб — екіпаж та члени офіційної делегації, що прямувала в Катинь для участі в пам’ятних заходах з нагоди роковин Катинського розстрілу 1940 року.

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