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Слідчі Польщі відкидають версію російських ЗМІ щодо причин Смоленської авіакатастрофи

Слідчі Польщі відкидають версію російських ЗМІ щодо причин Смоленської авіакатастрофи

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Прокуратура Польщі називає заяву російського видання ТАСС, в якій йдеться про те, що польські слідчі визнали помилку екіпажу причиною Смоленської катастрофи - неправдивою. Про це повідомляє УНН із посиланням на RMF24.

На минулому тижні прокуратура Польщі здійснила процесуальні дії, які передбачали огляд уламків Ту-154М, що знаходяться в ангарі на військовому аеродромі "Смоленськ-Північний".

Після цього, російське агентство ТАСС написало новину, що представники Слідчого Комітету Російської Федерації (СК РФ) разом з польськими колегами провели експертизу фрагментів літака Ту-154М екс-президента Польщі Леха Качинського, який загинув під Смоленськом у 2010 році під час авіакатастрофи.

ТАСС написали наступне: "Як повідомили ТАСС в прес-службі Слідчого комітету РФ, матеріали розслідування свідчать про помилку екіпажу".

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Польский прокурор Єва Бялик заявила, що слідчі польского правоохоронного відомства відвідали Смоленськ в травні, щоб дослідити уламки. Прокурор повідомила, що на основі цих дій не можна зробити висновок, що винним були пілоти.

"Огляд не був завершений. Прокурори повинні знову відправитися в Смоленськ, щоб продовжити процесуальні дії", - заявила Бялик.

За словами польского прокурора, слідчі Польщі під час поїздки не спілкувалися ані з журналістами, ані з російськими слідчими.

В середу СК РФ розмістив у себе на сайті новину, в якій йшлося про наступне: "При цьому російське слідство не сумнівається в обставинах авіакатастрофи. Всі зібрані матеріали свідчать беззастережно про неправильні дії екіпажу, який продовжив захід на посадку в умовах відсутності видимості".

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в Смоленську в авіакатастрофі загинув президент Польщі Лєх Качинський і ще 95 осіб — екіпаж та члени офіційної делегації, що прямувала в Катинь для участі в пам’ятних заходах з нагоди роковин Катинського розстрілу 1940 року.

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