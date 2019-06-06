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У Польщі заявили, що їм вести гостру суперечку з Росією не вигідно

У Польщі заявили, що їм вести гостру суперечку з Росією не вигідно

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Колишній прем'єр Польщі Ярослав Качинський в інтерв'ю радіостанції "WNET" зазначив, що Росія повинна першою зробити спроби налагодити відносини з Польщею, передає УНН з посиланням на "Польсько Радіо".

"Це повинно бути рішення Росії про те, що вона змінює своє ставлення до Польщі", - заявив Ярослав Качинський, додавши, що мова йде про стратегічне рішення, а не про тактичні ігри.

Польський політик підкреслив, що не в інтересах Польщі вести гостру суперечку з Росією. Ярослав Качинський констатував, що Росія явно не звикла до того, що є держава, яке може грати важливу роль в Центральній Європі і в цьому сенсі є її конкурентом.

Лідер "Права і справедливості" також заявив, що американська присутність в Польщі, котру буде збільшено, зміцнює безпеку країни і не загрожує іншим державам. "На даний момент немає причин вважати, що це будуть якісь значні сили. Однак варто пам'ятати про те, що американська військова присутність зміцнює нашу безпеку, тим більше що вона не буде символічною", - зазначив Ярослав Качинський.

Нагадаємо, глави дипломатії Польщі та Росії Яцек Чапутовіч і Сергій Лавров 17 травня провели зустріч в Гельсінкі на полях засідання комітету міністрів Ради Європи. Це була перша така зустріч з 2014 року.

Як повідомляв УНН, лідер правлячої партії Польщі заявив, що країна поки не стане учасником єврозони .

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