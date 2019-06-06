В Польше заявили, что им вести острый спор с Россией не выгодно

"Это должно быть решение России о том, что она меняет свое отношение к Польше", - заявил Ярослав Качиньский, добавив, что речь идет о стратегическом решении, а не о тактических играх.

Польский политик подчеркнул, что не в интересах Польши вести острый спор с Россией. Ярослав Качиньский констатировал, что Россия явно не привыкла к тому, что есть государство, которое может играть важную роль в Центральной Европе и в этом смысле является ее конкурентом.



Лидер "Права и справедливости" также заявил, что американское присутствие в Польше, котрое будет увеличено, укрепляет безопасность страны и не угрожает другим государствам. "На данный момент нет причин полагать, что это будут какие-то значительные силы. Однако стоит помнить о том, что американское военное присутствие укрепляет нашу безопасность, тем более что оно не будет символической", – отметил Ярослав Качиньский.

Напомним, главы дипломатии Польши и России Яцек Чапутович и Сергей Лавров 17 мая провели встречу в Хельсинки на полях заседания комитета министров Совета Европы. Это была первая такая встреча с 2014 года.



Как сообщал УНН, лидер правящей партии Польши заявил, что страна пока не станет участником еврозоны.