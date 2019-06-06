В Польше заявили, что им вести острый спор с Россией не выгодно

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 18488 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 38257 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 57364 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115518 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109670 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136582 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144272 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130028 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130094 просмотра

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В Польше заявили, что им вести острый спор с Россией не выгодно

В Польше заявили, что им вести острый спор с Россией не выгодно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Бывший премьер Польши Ярослав Качиньский в интервью радиостанции "WNET" отметил, что Россия должна первой предпринять попытки наладить отношения с Польшей, передает УНН со ссылкой на "Польськое Радио".

"Это должно быть решение России о том, что она меняет свое отношение к Польше", - заявил Ярослав Качиньский, добавив, что речь идет о стратегическом решении, а не о тактических играх.

Польский политик подчеркнул, что не в интересах Польши вести острый спор с Россией. Ярослав Качиньский констатировал, что Россия явно не привыкла к тому, что есть государство, которое может играть важную роль в Центральной Европе и в этом смысле является ее конкурентом.

Лидер "Права и справедливости" также заявил, что американское присутствие в Польше, котрое будет увеличено, укрепляет безопасность страны и не угрожает другим государствам. "На данный момент нет причин полагать, что это будут какие-то значительные силы. Однако стоит помнить о том, что американское военное присутствие укрепляет нашу безопасность, тем более что оно не будет символической", – отметил Ярослав Качиньский.

Напомним, главы дипломатии Польши и России Яцек Чапутович и Сергей Лавров 17 мая провели встречу в Хельсинки на полях заседания комитета министров Совета Европы. Это была первая такая встреча с 2014 года.

Как сообщал УНН, лидер правящей партии Польши заявил, что страна пока не станет участником еврозоны

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