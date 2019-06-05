У СК РФ заявляють, що літак Качинського розбився через помилку екіпажу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У Слідчому комітеті Російської Федерації заявили, що авіакатастрофа літака Ту-154М польського президента Леха Качинського сталася через помилкові дії екіпажу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.
Повідомляється, що слідчі СК РФ спільно з польськими колегами в черговий раз оглянули фрагменти літака Ту-154М польського президента Леха Качинського, що зазнав аварії під Смоленськом в 2010 році.
"... у російського слідства немає сумнівів щодо обставин авіакатастрофи. Всі зібрані матеріали беззаперечно свідчать про помилкові дії екіпажу, який продовжив захід на посадку в умовах відсутності видимості", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 27 травня делегація польських експертів та прокурорів прибула в російський Смоленськ для нового огляду уламків літака Ту-154М, що розбився під містом 10 травня 2010.