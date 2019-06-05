В СК РФ заявляют, что самолет Качиньского разбился из-за ошибки экипажа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В Следственном комитете Российской Федерации заявили, что авиакатастрофа самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского произошла из-за ошибочных действиях экипажа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Сообщается, что следователи СК РФ совместно с польскими коллегами в очередной раз осмотрели фрагменты самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году.
"… у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 мая делегация польских экспертов и прокуроров прибыла в российский Смоленск для нового осмотра обломков самолета Ту-154М, разбившегося под городом 10 апреля 2010.