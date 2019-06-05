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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 19704 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115780 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 109737 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136609 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144285 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В СК РФ заявляют, что самолет Качиньского разбился из-за ошибки экипажа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. В Следственном комитете Российской Федерации заявили, что авиакатастрофа самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского произошла из-за ошибочных действиях экипажа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Сообщается, что следователи СК РФ совместно с польскими коллегами в очередной раз осмотрели фрагменты самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году.

"… у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 мая делегация польских экспертов и прокуроров прибыла в российский Смоленск для нового осмотра обломков самолета Ту-154М, разбившегося под городом 10 апреля 2010. 

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