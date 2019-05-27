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Смоленська катастрофа: до РФ прибули польські прокурори

Смоленська катастрофа: до РФ прибули польські прокурори

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Делегація польських експертів та прокурорів прибула до російського Смоленська для нового огляду уламків літака Ту-154М, що розбився під містом 10 квітня 2010 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

До Смоленська прибула група польських експертів та прокурорів. Як очікується, представники польських правоохоронних органів здійснять новий огляд уламків президентського літака Ту-154М, який розбився неподалік Смоленська 10 квітня 2010 року. У катастрофі загинув президент Лєх Качинський та 95 осіб.

За повідомленням польської прокуратури та Слідчого комітету РФ, група польських експертів здійснить огляд уламків Ту-154М під наглядом російських співробітників. Потім результати дослідження та можливі зразки, взяті під час огляду, привезуть до Москви і там детально опишуть. Після цих заходів російська сторона передасть пакет документів і зразків польській прокуратурі.

Росія від початку слідства у справі причин смоленської катастрофи перешкоджає роботі польських правоохоронних органів, пише видання.

До сьогодні, попри численні клопотання та заклики представників влади Польщі, росіяни не повернули уламків літака та чорні скриньки. Російський слідчий комітет не погодився також на новий допит авіадиспетчерів з аеродрому в Смоленську, хоча польська прокуратура висунула їм обвинувачення навмисного спричинення катастрофи у повітряному русі, пише видання.

Раніше УНН повідомляв, що слідчий комітет РФ повідомив про позитивну відповідь на запит польської сторони у справі чергового огляду уламків президентського літака Ту-154М, що зберігаються на аеродромі у Смоленську.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в Смоленську в авіакатастрофі загинув президент Польщі Лєх Качинський і ще 95 осіб — екіпаж та члени офіційної делегації, що прямувала в Катинь для участі в пам’ятних заходах з нагоди роковин Катинського розстрілу 1940 року.

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