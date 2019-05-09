Поляки вкотре оглянуть уламки Ту-154М у Смоленську

За словами росіян, наприкінці травня відбудеться наступний "детальний" огляд уламків "у присутності польських представників".



"Російські слідчі і криміналісти в присутності польських представників проведуть черговий детальний огляд уламків Ту-154М. За підсумками проведених робіт результати всіх процесуальних дій будуть передані польській стороні в установленому міжнародними домовленостями і російським законодавством порядку", - зазначено у повідомленні.



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Як повідомляв УНН, Парламентська асамблея Ради Європи закликала Росію повернути Польщі уламки літака Ту-154М, що розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в Смоленську в авіакатастрофі загинув президент Польщі Лєх Качинський і ще 95 осіб — екіпаж та члени офіційної делегації, що прямувала в Катинь для участі в пам’ятних заходах з нагоди роковин Катинського розстрілу 1940 року.