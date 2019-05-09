Поляки еще раз осмотрят обломки Ту-154М в Смоленске
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Следственный комитет Российской Федерации сообщил в среду, 8 мая, о положительный ответил на запрос польской стороны по делу очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, хранящихся на аэродроме в Смоленске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
По словам россиян, в конце мая состоится следующий "подробный" осмотр обломков "в присутствии польских представителей".
"Российские следователи и криминалисты в присутствии польских представителей проведут очередной подробный обзор обломков Ту-154М. По итогам проведенных работ результаты всех процессуальных действий будут переданы польской стороне в установленном международными договоренностями и российским законодательством порядке", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смоленьска катастрофа: отчет обнародуют до 2020 года
Как сообщал УНН, Парламентская ассамблея Совета Европы призвала вернуть Польше обломки самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года.
Напомним, 10 апреля 2010 года в Смоленске в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек - экипаж и члены официальной делегации, направлявшейся в Катынь для участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины Катынского расстрела 1940 года.