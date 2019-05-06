Смоленьска катастрофа: звіт оприлюднять до 2020 року

“Колишній міністр національної оборони повідомив, що в справі авіакатастрофи, яка сталася 10 квітня 2010 року в Смоленську, тривають два розслідування, — прокурорське та комісії під його керівництвом. Друге з них закінчиться цього року і, за словами Антоні Мацєревича, “звіт буде представлений залежно від того, коли американські експерти передадуть свої результати досліджень — або ще цього року, або на початку наступного”, — пише видання.

Він зазначив, що дослідження смоленської трагедії — це одне з головних завдань польської держави.

Як повідомляв УНН, Парламентська асамблея Ради Європи закликала Росію повернути Польщі уламки літака Ту-154М, що розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в Смоленську в авіакатастрофі загинув президент Польщі Лєх Качинський і ще 95 осіб — екіпаж та члени офіційної делегації, що прямувала в Катинь для участі в пам’ятних заходах з нагоди роковин Катинського розстрілу 1940 року.